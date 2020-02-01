РИАМО - 1 фев. Следователи проверят информацию о том, что мужчина, бросивший своих сыновей в Шереметьеве, угрожал их бабушке, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Об угрозах бабушке детей ранее сообщили СМИ.

«По имеющимся данным, отец, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики», — говорится в сообщении.

Следствие намерено дать правовую оценку действий мужчины. После этого будет принято процессуальное решение.

Мужчина оставил в аэропорту мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной этого поступка стало тяжелое финансовое положение. После этого он улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и объявили его в розыск. Впоследствии отец сам сдался полиции.

Видео допроса мужчины, оставившего детей в аэропорту Шереметьево>>