РИАМО – 1 фев. Минтруд не подтвердил сообщения об изменении правил увольнения в России, сообщается на сайте министерства.

Ранее СМИ сообщили, что с субботы изменились правила увольнения. Речь шла о том, что в последний рабочий день сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р будут выдаваться сотруднику вместе с другими документами. В сообщениях говорилось, что нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки.

«Закон об «электронной трудовой книжке» вступил в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с ним все работодатели до 1 июля 2020 года должны уведомить работников об изменениях в законодательстве, работники до 31 декабря 2020 года - подать письменное заявление о выборе электронной или бумажной трудовой книжки», — отмечается в сообщении министерства.

Если работник не подал ни одного из заявлений, то его трудовую продолжат вести в бумажном виде. Сведения по форме СТД-Р будут выдаваться тем работникам, которые выбрали электронный формат. Причем по их запросу и не только при увольнении.

Сейчас приказ Минтруда России о форме СТД-Р находится на госрегистрации в Минюсте, заключается в сообщении.