РИАМО - 1 фев. В Жуковском полицейские задержали молодого человека 1999 года рождения, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровье, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Жуковском на улице Гагарина бригадой скорой помощи был госпитализирован мужчина 1990 года рождения с телесными травмами.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1999 года рождения», - добавил собеседник агентства.

По данным правоохранителей, преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Подозреваемый задержан следственными органами.