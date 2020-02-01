РИАМО - 1 фев. На Некрасовской линии Московского метрополитена планируют установить режим автоматизированного ведения поезда, систему автоведения заложат на всех станциях метро, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Начинаются монтироваться и тестироваться элементы систем автоматического ведения поездов (на Некрасовской линии метро – ред.). Мы будем закладывать такую инфраструктуру на всех станциях. Но не стоит задача перейти на этот режим в ближайшее время. <…> Но стоит задача повысить эффективность и безопасность работы транспорта под землей», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что на Некрасовской линии метро монтируется около 495 тысяч единиц различного оборудования - от больших систем вентиляций до небольших электронных компонентов по управлению системы навигации.

Ранее он сообщил, что в течение ближайших недель планируют открыть четыре станции Некрасовской линии московского метро.

Первый участок Некрасовской линии метро открыли в июне 2019 года. Заработали четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».