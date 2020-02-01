РИАМО - 1 фев. Кинокомпания Warner Bros готовит новую экранизацию повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», однако в ней роль кондитера Вилли Вонки может исполнить женщина, передает Газета.ru.

«По мнению сценаристов, подобное решение представит историю с новой стороны. Отмечается, что в настоящее время продюсеры кинокомпании Warner Bros ищут подходящую команду, в том числе актеров, для создания нового фильма», - говорится в сообщении.

В новой картине расскажут о начале пути кондитера Вилли и о встрече с помощниками умпа-лумпами.

Впервые повесть Даля получила киноадаптацию в 1971 году. Роль Вонки тогда досталась Джину Уайлдеру. Позже появилась еще одна экранизация, в которой кондитера сыграл Джонни Депп.