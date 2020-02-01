РИАМО - 1 фев. В субботу в Москве возобновил свою работу масштабный интеллектуальный фестиваль «Букинист» на Новом Арбате, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Книжный марафон продлится до 6 декабря, почти целый год москвичи и туристы будут знакомиться с книжными новинками и раритетными изданиями, встречаться с писателями, посещать познавательные лекции, смотреть представления и участвовать в бесплатных творческих мастер-классах.

«Для гостей откроются 14 книжных павильонов, в каждом из которых будет представлено от 3 до 5 тысяч книг, в том числе редких и антикварных. В первый же день столичные букинисты выставили на продажу более 45 тысяч новых и подержанных книг различных направлений. Часы работы фестиваля: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по выходным и в праздники», — говорится в сообщении.

Мастер-классы в шале-«библиотеках» будут проводить ежедневно, с 11:00 до 19:00.

Вниманию гостей предложат книги, изданные за последние 150 лет, это и раритетные издания, и новинки. Основной акцент сделан на художественную, детскую и научно-познавательную литературу. Цены стартуют от 50 рублей.

В мероприятии будут задействованы более 50 участников, в их числе Дмитрий Сечин – известный букинист и издатель, магазин букинистической книги «Параграф» и сайт научно-технической книги Научкнига.рф.

Всего на фестивале планируется продать более 150 тысяч книг.

Кроме того, на Новом Арбате (у домов 13 и 19) откроют свои двери две фестивальные библиотеки. Здесь же каждый день, с 11:00 до 19:00, будут проходить бесплатные творческие занятия.

Также на фестивале запланированы встречи с писателями, литературные чтения и театрализованные представления.

Фестиваль «Букинист» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в 2018 году, тогда он продлился с 20 июля по 13 декабря, его посетили почти 560 тысяч человек.