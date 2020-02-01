РИАМО - 1 фев. В настоящее время в Москве строится более 40 станций метрополитена, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас в работе находится 42 станции метро. Это колоссальный объем. <…> В наличии 30-34 щита, но в работе сейчас около 18 тоннелепроходческих щитов, один из них 10-метровый», - сказал Бочкарев.

По его словам, в строительстве метро задействованы около 50-60 тысяч строителей.

Также он отметил, что в 2020 году в Москве планируют проложить 42 километра тоннелей метро, тем самым побив рекорд 2019 года, когда было проложено 39 километров тоннелей.

Стало известно, когда планируют запустить Бирюлевскую и Рублево‑Архангельскую линии метро>>