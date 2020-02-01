РИАМО - 1 фев. Специалисты администрации Одинцовского городского округа, а также сотрудники МКУ «Центр муниципальных закупок» Одинцовского округа прошли обучение в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Цифровизация необходима для повышения эффективности закупок. Во многом успех зависит от результативной работы сотрудников. В Подмосковье все госзакупки уже переведены в «цифру», - говорится в материале.

Обучение для специалистов из Одинцовского округа проведено комитетом по конкурентной политике Московской области. Они получили актуальные и необходимые в работе знания. Комитет же получил обратную связь, которая необходима для улучшения работы не только систем, но и качественной составляющей последующих обучающих мероприятий.