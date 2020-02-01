РИАМО - 1 фев. Строительство первых участков Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена может начаться в конце 2020 года – в начале 2021 года, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Рублево-Архангельская линия давно рассматривалась нами в качестве перспективной линий развития метрополитена. <...> Мы планируем подготовительные работы, необходимые для того, чтобы сформировать строительные площадки, как мы это обычно делаем. Вынос коммуникаций начнем уже в этом году, а ударное развертывание сил по строительству самой линии скорее всего начнется на рубеже завершения 2020 года - в 2021 году», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день проведены финальные работы по утверждению трассировки Рублево-Архангельской линии, а также уже формируются технологические и технические задания на проектирование.

«Де-факто, проектирование уже началось, не только градостроительное, а с разработкой детальной проектной документации. <…> Там будет почти 19 километров, девять станций. Мы его в два этапа будем делать. Чуть подробней расскажем позднее, когда будем готовы, продвинемся с элементами градостроительного проектирования и проектирования уже инженерного, детального», - добавил Бочкарев.