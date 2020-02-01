РИАМО - 1 фев. В ближайшее время станет известна точная дата запуска четырех станций Некрасовской ветки Московского метрополитена, в течение нескольких недель объект будут подготавливать уже к запуску, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Это 11 этап нашей Некрасовской линии от станции «Юго-Восточная» до «Нижегородской» и дальше на «Лефортово». <…> Задача стоит в ближайшие недели подготовить объект к пуску с пассажирами. Точную дату назовем на днях», - сказал Бочкарев.
Он отметил, что на данный момент на Некрасовской линии ведутся финальные работы по завершению отделки в служебных и вспомогательных помещениях, а также монтаж специализированных систем связи.
«Главным вызовом является то, что здесь мы первый раз в стране пускам совмещенные тоннели. Мы проходили их 10-метровыми тоннелепроходческими комплексами и многие технологические решения, в частности, обеспечение вентиляцией, инженерными системами внутри тоннеля решается впервые», - добавил Бочкарев.
Первый участок Некрасовской линии метро открыли в июне 2019 года. Заработали четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».
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Ты – ходячая афиша, потому что всегда знаешь, где проходит новая выставка, когда состоится очередной маркет еды, где самый модный ресторан и кто хедлайнер на опен-эйре. В метро ты не обращаешь внимание на людей, потому что тебя интересует только вай-фай, где ты можешь узнать об очередном культурном событии и поделиться с друзьями.
Ты – «Выхино», потому что редко выбираешься на прогулки в центр, проводишь выходные в гипермаркете и любишь пожаловаться коллегам на толпы в метро. Наверное, чтобы доехать до работы, ты тратишь очень много времени и душевных сил, поэтому тебе не до модных концертов и новых выставок.
Ты настолько любишь читать, что готов забыть об ужине и сне, если тебе подвернулась интересная книга. Наверное, ты гуляешь по бульварам и назначаешь встречи у памятников Пушкину, Маяковскому, Толстому или Достоевскому, чтобы подчеркнуть свой статус книголюба. Ты настолько погружен в книгу, что вряд ли заметишь беременную женщину или бабулю в метро, но с энтузиазмом будешь сравнивать пассажиров метро с известными писателями.
Возможно, ты родился за МКАДом и привык стоять в пробках, поэтому не успеваешь ходить на выставки, фестивали и ужинать дома. Возможно, ты живешь в Новой Москве, где уже есть метро или рядом с тобой открыли МЦК, но тебе это неважно, потому что ты не готов на него пересаживаться. Скорее всего, если у тебя сломается машина, ты пересядешь на каршеринг или закажешь такси, потому что это удобнее, помещается много сумок и детская коляска.
Ты – станция «Спортивная», потому что уже несколько лет на ЗОЖе – утром пробежка, вечером фитнес, в перерывах йога и бассейн. Где бы ты ни жил, транспорт ты рассматриваешь как способ сжигание калорий, а новую выставку - как возможность увеличить количество шагов в приложении.
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