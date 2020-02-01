РИАМО - 1 фев. В ближайшее время станет известна точная дата запуска четырех станций Некрасовской ветки Московского метрополитена, в течение нескольких недель объект будут подготавливать уже к запуску, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это 11 этап нашей Некрасовской линии от станции «Юго-Восточная» до «Нижегородской» и дальше на «Лефортово». <…> Задача стоит в ближайшие недели подготовить объект к пуску с пассажирами. Точную дату назовем на днях», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что на данный момент на Некрасовской линии ведутся финальные работы по завершению отделки в служебных и вспомогательных помещениях, а также монтаж специализированных систем связи.

«Главным вызовом является то, что здесь мы первый раз в стране пускам совмещенные тоннели. Мы проходили их 10-метровыми тоннелепроходческими комплексами и многие технологические решения, в частности, обеспечение вентиляцией, инженерными системами внутри тоннеля решается впервые», - добавил Бочкарев.

Первый участок Некрасовской линии метро открыли в июне 2019 года. Заработали четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».