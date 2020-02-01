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РИАМО
, Александр Манзюк
В Московском Губернском театре прошел предпремьерный показ литературного спектакля «Серебряное зеркало».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Спектакль в жанре поэтического кабаре – новый формат для театра.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Зрители сидят не в зале, а в фойе за небольшими столиками и не просто наблюдают со стороны, а активно взаимодействуют с актерами, становясь непосредственными участниками красивого зрелищного перформанса.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Вдохновением для спектакля стало творчество поэтесс Серебряного века, как знаменитых, так и незаслуженно забытых.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Создатели спектакля попытались восстановить судьбы поэтесс, которые ярко представляли свою эпоху.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Во время показа для зрителей звучат стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Аделаиды Герцык, Нины Берберовой, Зинаиды Гиппиус, Веры Инбер, Надежды Тэффи и других поэтесс Серебряного века.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Музыкальным сопровождением спектакля стали романсы Александра Вертинского под аккомпанимент фортепиано и песни начала ХХ века, создающие атмосферу настоящего кабаре.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Режиссер спектакля Ольга Матвеева отмечает, что, работая над постановкой, создатели хотели восстановить забытые страницы истории русской поэзии, неотъемлемой частью которой является женская лирика.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Премьерные спектакли пройдут 13 и 26 февраля.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: зрители предпремьерного показа спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: предпремьерный показ спектакля «Серебряное зеркало» в Московском Губернском театре
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