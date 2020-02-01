РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В микрорайоне Климовск Подольска запретили стоянку автомобилей на Ихтиманской площади, там установили соответствующие знаки, а с 15 февраля начнет работать эвакуатор, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В территориальное управление микрорайона Климовск поступало большое количество обоснованных обращений по вопросу запаркованности Ихтиманской площади автомобилями, что доставляло неудобства для посадки и высадки людей в общественный транспорт.

«В настоящее время установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие стоянку автотранспортных средств (кроме автобусов) с Ихтиманской площади. С 15 февраля начнет работать эвакуатор, просим автовладельцев быть внимательными», - говорится в сообщении.

Ранее в микрорайоне Климовск запретили стоянку автомобилей на проезжей части улицы Рощинская.