РИАМО - 1 фев. В поселке Большое Руново снесли аварийную водонапорную башню по просьбе жителей, сообщается на сайте отделения партии «Единая Россия» в городском округе Кашира.

«Водонапорная башня в поселке Большое Руново городского округа Кашира уже давно стала больше архитектурным, чем коммунальным объектом. Более 20 лет строение пустовало и не использовалось. В последние годы оно совсем износилось и представляло угрозу для проходящих мимо местных жителей», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что жители сами обратились в отделение партии с просьбой демонтировать башню. В итоге она была снесена.