РИАМО – 1 фев. В России вступили в силу новые стандарты Минтруда, изменились правила увольнения, сообщает Газета.ru.

«Так, теперь в последний рабочий день сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р будут выдаваться сотруднику вместе с другими документами», — отмечается в сообщении.

По форме СТД-Р указывают информацию о стаже работника у работодателя, а также о его должности.

Это нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки.

Переход на электронные трудовые книжки будет осуществляться постепенно и на добровольной основе. Оповестить работодателя о своем выборе сотрудник сможет до конца 2020 года, написав соответствующее заявление. Права на бумажный документ не будет только у тех, кто впервые вступит в трудовые отношения после 2021 года.