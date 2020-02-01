РИАМО - 1 фев. В городской клинической больнице №15 имени Филатова впервые сделали трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS), благодаря операции удалось спасти 39-летнего пациента с кровотечением в желудке и пищеводе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

TIPS - это операция по созданию искусственного канала в печени. Канал обеспечивает отток крови из воротной вены в нижнюю полую вену, минуя пораженную печеночную ткань.

«Когда печень серьезно поражена, кровь проходит через нее с большим трудом. Выражаясь еще проще, печень «сморщивается» под воздействием патологических процессов. Возникает кровотечение, которое крайне трудно остановить. Различные открытые операции, позволяющие соединить одну вену с другой, длительны по времени. Чтобы провести их, требуется общий наркоз и большой разрез. Не все больные переносят такие вмешательства», — отметил заместитель главного врача по хирургии больницы №15 Виктор Аносов.

Он добавил, что новая возможность делать такую операцию появилась относительно недавно. Без глубокого наркоза через вену на шее в печень вводится специальный проводник. После операции TIPS улучшается отток крови, проводится эмболизация вен желудка и пищевода.

Операция длилась около 2 часов, ее провел заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, доктор медицинских наук Шухрат Джуракулов. Операция прошла успешно, после нее давление крови в воротной вене печени упало до нормальных значений.

«Операция TIPS не излечивает цирроз, она показана пациентам, которые готовятся к трансплантации печени. Но после нее у больного во много раз повышается качество жизни и ее продолжительность. Она не только останавливает кровотечение, но и способствует постепенному уменьшению симптомов резистентного асцита, то есть скопления свободной жидкости в брюшной полости»,— объяснил Джуракулов.