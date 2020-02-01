РИАМО - 1 фев. В Московской области заключены контракты по 10 лотам на регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на 2020-2021 годы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

Комитет провел открытые конкурсы в электронной форме на право заключения контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 2020-2021 годы по 10 лотам.

«Заказчиками являлись министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, МКУ «Управление дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации городского округа Серпухов», администрация Орехово-Зуевского городского округа, администрация Сергиево-Посадского городского округа, администрация Одинцовского городского округа», — говорится в сообщении.

В настоящий момент все контракты заключены.