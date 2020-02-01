РИАМО – 1 фев. В сети магазинов «Читай-город» действует благотворительная акция, каждые 150 рублей с покупки специального издания книги «Оскар и Розовая Дама» будут перечислены для развития системной помощи неизлечимо больным взрослым и детям в фонд «Вера», говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

Издательская группа «Азбука-Аттикус», фонд помощи хосписам «Вера» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и раньше запускали совместный благотворительный проект. В 2017 году был выпущен специальный тираж книги Эрика-Эмманюэля Шмитта «Дети Ноя». Это трогательная повесть бельгийского писателя о жизни сиротского приюта во время войны. Половина средств от продажи каждого экземпляра перечислялась в фонд «Вера».

«О возможности пополнить домашнюю библиотеку отличной книгой и вместе с тем помочь нуждающимся сообщалось на обложке книги. Специальный тираж в 10 тысяч экземпляров был распродан за 2,5 года – впечатляющий показатель для далеко не нового на книжном рынке издания», — отмечается в сообщении

Вдохновленные поддержкой читателей, участники проекта продолжили сотрудничество и выбрали новую особенную книгу. Прошлой осенью в объединенную сеть книжных магазинов «Читай-город» и «Буквоед» поступил специальный тираж романа Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама». Это светлая и мудрая история о маленьком мальчике, который пишет письма Богу. Сопоставимый тираж издания на этот раз был практически распродан за 2,5 месяца.

Книга, представляющая собой не только удовольствие от чтения, но и финансовый взнос для благотворительного фонда, стала для многих в буквальном смысле лучшим подарком. Но праздники прошли, а рекордные продажи хороших книг с благотворительным посылом остались. Что убедительно доказывает мысль о том, что добрые дела могут – и должны! – приносить людям удовольствие.