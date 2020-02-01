РИАМО - 1 фев. Утром в субботу в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 40 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково два рейса задержали и еще два отменили. В Шереметьеве задерживается пять рейсов, в Домодедове 22 рейса задержано и девять отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

По прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.