РИАМО - 1 фев. Более 60 тысяч поездок пассажиры наземного городского транспорта Москвы ежедневно оплачивают с помощью банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактных платежей, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

В конце сентября 2019 года «Мосгортранс» сообщал о том, что с помощью банковских карт и смартфонов ежедневно оплачивается более 27 тысяч поездок.

«Чтобы воспользоваться услугой, нужно приложить банковскую карту или мобильное устройство к валидатору – они размещены у каждой двери в салоне транспортных средств. Каждый день сервисом пользуются более 60 тысяч раз – это один из лучших показателей в мире. При этом в 60% из них пассажиры используют банковские карты, 40% – пользуются гаджетами (например, смартфонами или часами) с функцией бесконтактных платежей», – сказал директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

Это сервис работает во всех автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях предприятия.

Услугой могут воспользоваться владельцы карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей – PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и других. Терминал контролера не взаимодействует с конфиденциальными данными карты.

В Москве с 1 февраля увеличилась стоимость проезда. По банковской карте она составляет 44 рубля – это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя.

«Мосгортранс» постоянно работает над упрощением оплаты проезда. В Москве уже установили 15 малогабаритных автоматов по продаже билетов. Они появились на остановочных павильонах. С их помощью можно пополнить карту «Тройка», а также социальные карты школьника и студента, либо активировать удаленный платеж.

В Москве подорожал проезд в городском транспорте и пригородных электричках>>