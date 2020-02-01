РИАМО - 1 фев. На юго-западе столицы в ночь на субботу загорелся павильон по улице Теплый Стан, 1а, возгорание удалось потушить, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 01:42.

«К месту загорания незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, по данному адресу по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в складском павильоне, на общей площади около 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространение огня. В 01:59 открытое горение потушили.

Информации о пострадавших не поступало.