РИАМО - 1 фев. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Субботним днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого сместится к республике Коми. При облачной погоде с прояснениями местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура в Москве минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление днем немного подрастет и составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80-85%.



Синоптики отмечают, что атмосферное давление остается по-прежнему пониженным, а влажность воздуха высокой. Такие погодные условия на фоне гипоксического эффекта, когда кислородосодержание в воздухе ниже нормы более чем на 17-20 единиц, негативно сказываются на меточувствительных людях с кардиологическими проблемами, заболеваниями органов дыхания и суставов, а так же людях с синдромом хронической усталости.



«Повлиять на самочувствие людей может также неустойчивый геомагнитный фон. У гипотоников и гипертоников возможны «скачки» артериального давления, нарушение сердечного ритма и приступы стенокардии, выраженные вегетативные симптомы - тахикардия, раздражительность, нарушение сна, тревожность и другое», - добавляется в материале.



Специалисты рекомендуют быть внимательным к своему самочувствию, контролировать артериальное давление, а накануне можно принять таблетку аспирина, травяные чаи с мелиссой или мятой, и, несмотря на некомфортную погоду, больше бывать на воздухе.