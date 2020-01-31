РИАМО - 31 янв. Председатель Московской области думы Игорь Брынцалов отметил, что в регионе сформировано особое отношение к местному самоуправлению, что важно для функционирования всей системы, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел в Красногорске заседание совета по развитию местного самоуправления, посвященное его роли в реализации национальных проектов. Национальный лидер поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года.

«Как отметил президент, наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы и несогласованность между регионами и муниципалитетами. Именно власть на местах находится ближе всего к нашим жителям, знает, чем они живут. От того, насколько гармонично выстроена система разграничений полномочий между органами госвласти и ОМСУ, во многом зависит эффективность и всей системы государственного управления», — сказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в Подмосковье прошла масштабная работа по оптимизации всей системы муниципального самоуправления. До начала реформы в Московской области насчитывалось 360 муниципальных образований, порядка трети из которых были дотационными, также существовала проблема несистемного разграничения полномочий.

На сегодняшний день в регионе 64 городских округа. Оптимизация позволила значительно сэкономить бюджетные средства, а сама система стала более прозрачной и понятной.

Брынцалов также привел данные, что в 2019 году на субвенции муниципалитетам на реализацию полномочий из бюджета Московской области было выделено 116 миллиардов рублей, а на 2020 году заложено 120 миллиардов.

«Бесспорно, если будут прочные, действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом, то роль местного самоуправления в реализации национальных проектов значительно возрастет», — заключил председатель областного парламента.