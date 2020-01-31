РИАМО - 31 янв. С начала 2020 года в Подмосковье на кадастровый учет поставлено 37 многоквартирных жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Наибольшее количество домов поставлено в городских округах: Мытищи – 14 домов, в Балашихе – семь домов, Раменском – три, Ленинском – два, Одинцовском – два. Также по одному дому поставили в Богородском округе, Домодедове, Ивантеевке, Истре, Котельниках, Красногорске, Пушкинском, Сергиевом Посаде, Электростали.

«За 2020 год уже поставили 37 домов на кадастровый учет. Это важно для жителей, так как после этой процедуры граждане смогут оформить регистрацию по месту жительства и начать пользоваться объектами социальной инфраструктуры «по прописке», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

За 2019 год регионе на кадастровый учет поставили 876 многоквартирных жилых домов. Пять домов из 37-ми имели высокую социальную напряженность среди жителей, так как кадастровый учет этих домов долго не осуществлялся из-за ошибок инженеров в технических планах.

Среди них: ЖК «Эко-Парк Вифанские Пруды» (дом №23, строение 2) в Сергиевом Посаде; многоквартирный дом №63 по улице Гагарина (микрорайон «Северный») в Домодедове; ЖК «Новоснегиревский» (дом №5 на Рождественском бульваре, село Рождествено) в Истре; ЖК «Новый Раменский» (дома №22 и № 24 на Северном шоссе) в Раменском.