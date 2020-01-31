РИАМО - 31 янв. В городском округе Рошаль на комплексе переработки отходов (КПО) «Прогресс» провели экскурсию для общественников, в рамках которой они увидели работу предприятия изнутри, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Комплекс ввели в эксплуатацию в 2019 году. Во время поездки специалисты КПО познакомили инициативную группу с работой высокотехнологичного оборудования предприятия и принципами работы.

«Данный комплекс имеет мощность 50 тысяч тонн в год, что позволяет обеспечить потребность города и близлежащих поселков в переработке и утилизации твердых коммунальных отходов», — сообщил замглавы дирекции по организации обращения с отходами Владимир Мурашов.

Комплекс построен по самому современному проекту, в ходе сортировки тут отбирается 27 фракций: бумага, стекло, пластик разных цветов, органические фракции, которые идут на компостирование и получение грунта. Полезные же твердые отходы, например, пластик, стекло, бумага и железо, приобретают вторую жизнь в рециклинге.

«Как видите, тут нет ни запаха, ни грязи, он всецело советует всем экологическим и санитарным нормам», — подчеркнул Мурашов.

Министерство ЖКХ Московской области планирует построить подобный КПО в Щелковском городском округе. Сейчас во Фрянове проводится инженерно-изыскательские работы. По их результатам станет ясно, стоит ли строить такой объект. Проводятся исследования участка для решения о намечаемой деятельности.

«Министерство ЖКХ региона имеет ряд передовых научных наработок в области обращения с ТКО. Проектные решения в проработке и их выбор зависит от состояния исследуемого земельного участка и заключения. До ближайшей жилой застройки более 1,7 километра при нормативно разрешенной законом санитарной зоне 1 километр. В любом случае, все предусмотренные законом процедуры, в том числе общественные слушания и обсуждения, будут соблюдены, мнение жителей будет учтено», — подчеркивается в сообщении.

В Подмосковье уже работает пять новых КПО, на шестом в Клину в конце прошлого года провели технологический пуск. Недавно в пуско-наладке заработал седьмой по счету КПО «Север». Он заработает на полную мощь весной этого года.

Всего в области будет работать 12 новых современных КПО, которые позволили закрыть 28 из 39 старых мусорных полигонов советского образца.