РИАМО - 31 янв. В Подмосковье 254 семьям в муниципальных образованиях вручили сертификаты на приобретение жилья в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

Свидетельства необходимо использовать до августа 2020 года.

«Семьям из 46 муниципалитетов выданы свидетельства на приобретение жилья. Мы знаем, что 12 семей уже приобрели жилые помещения. Размер социальных выплат составляет 35% от расчетной стоимости квартиры в муниципальном образовании», − сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Заявку для участия в программе в 2021 году можно подавать в орган местного самоуправления по месту жительства в Московском регионе.

Для того, чтобы принять участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей», необходимо соответствовать четырем основным условиям: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; семья имеет место жительства в Московской области; семья признана нуждающейся в жилых помещениях и имеющей доходы, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья.