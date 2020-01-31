РИАМО - 31 янв. Около 30 различных услуг земельно-имущественного комплекса, предоставляемых как муниципалитетами, так и Московской областью, сейчас можно получить полностью в электронном виде через Региональный портал госуслуг (РПГУ), три услуги стали доступны на портале в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Подача и получение результата осуществляются в электронной форме. В то же время остается возможность получения результата на бумажном носителе в МФЦ.

«Цифровизация системы управления земельно-имущественным комплексом Подмосковья - одно из ключевых направлений в нашей работе. На данный момент жители области могут подать заявление в электронной форме на 30 услуг земельно-имущественного комплекса. Благодаря цифровизации услуг процесс получения результата ускорился – теперь ответ заявителю приходит в личный кабинет в среднем в течение 15 дней», - сказал министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Он добавил, что в 2019 году на портал вывели три новые услуги, которые реализованы только в Подмосковье и не имеют аналогов в России.

Это такие услуги, как подача заявлений на рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости, перевод земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности и подача извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках реализации приоритетного права Московской области на приобретение сельхозземель.

Также для удобства арендаторов была реализована возможность электронного заключения договоров аренды с помощью электронной цифровой подписи, первый такой договор был заключен в Балашихе, а сейчас возможность заключения двусторонних арендных сделок в электронном виде реализуется по всей области.

В 2019 году от жителей Подмосковья поступило почти 160 тысяч обращений по земле, которые были отработаны в полном объеме.