РИАМО - 31 янв. Власти Москвы утвердили проект планировки территории микрорайонов 1-5 Алтуфьевского района, говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

«В целях реализации постановления правительства <…> о программе реновации жилищного фонда <…> — утвердить проект планировки территории микрорайонов 1-2, 3, 4-5 Алтуфьевского района Москвы», – говорится в документе.

Территория подготовки проекта площадью 77 гектаров ограничена с запада – Савеловским направлением МЖД; с севера – улицей Стандартная; с юга – Путевым проездом; с востока – Алтуфьевским шоссе, Инженерной улицей, улицей Бегичева и проездом Черского.

В рамках проекта на ограниченном участке снесут 50 многоквартирных домов суммарной поэтажной площадью более 169 тысяч «квадратов», а также отдельно стоящих нежилых объектов суммарной поэтажной площадью 8,06 тысячи квадратных метров.

Программа реновации стартовала в столице в 2017 году. В ее рамках 350 тысяч семей, а это более 1 миллиона москвичей, переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. В результате голосования в программу было включено более 5 тысяч домов.

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