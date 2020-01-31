РИАМО - 31 янв. Подмосковье выполнило план 2019 года по расселению аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в новые дома переселили более 1,8 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Подмосковье программа полностью исполнена. Новые квартиры получили более 1,8 тысячи человек из 722 аварийных помещений общей площадью 28,8 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Расселение аварийного жилья в минувшем году в рамках нацпроекта велось в 18 городских округах: Серпухове, Кашире, Луховицах, Егорьевске, Рошале, Ступине, Клину, Шатуре, Орехово-Зуевском, Коломенском, Богородском, Талдомском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Раменском, Рузском, Волоколамском и Дмитровском округах.

Московская область успешно выполнила план по расселению аварийного жилья по итогам первого года реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

14 городских округов затронет следующий этап расселения жилья по нацпроекту 2020 года, в рамках которого планируется расселить более 2 тысяч человек.