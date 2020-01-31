РИАМО - 31 янв. Сотрудники управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили более 190 аттракционов и зимних горок в торговых центрах и парках региона с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Важность соблюдения требований безопасной эксплуатации аттракционов не теряет своей актуальности в любое время года. Зимой проверки аттракционов продолжаются в торговых центрах. Также проверяются зимние горки в парках и местах массового нахождения людей. С начала года в регионе проверено 192 места размещения аттракционов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что на регистрационном учете в Московской области состоят 1027 аттракционов.

Разин рассказал, что во время проверки выявили три случая случая административных нарушений при эксплуатации аттракционов – в Серпухове, Одинцове и Домодедове. Все они связаны с нарушением требований технических регламентов при эксплуатации.

На должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов, наложены административные штрафы. Собственникам аттракционов выданы предписания об устранении нарушений с установлением сроков их устранения.

Министр отметил, что в прошлом году было проведено 2725 обследований мест возможной эксплуатации аттракционов на территории Московской области. Технически осмотрено порядка 705 ранее зарегистрированных эксплуатирующихся аттракционов, и составлен 191 протокол об административных правонарушениях.