РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. Депутаты Котельников и инициативная группа жителей до 9 февраля будут собирать предложения жителей округа по развитию Томилинского лесопарка, сообщил глава горокруга Андрей Булгаков.

В пятницу он провел общественные обсуждения концепции развития Томилинского лесопарка.

«Сбор предложений жителей относительно развития Томилинского лесопарка продлится всю первую неделю февраля (до 9 февраля - ред). В вечернее время в ДК «Силикат» депутаты города и инициативная группа жителей будут собирать ваши предложения», - сказал Булгаков.

Он добавил, что на основании аналитики полученных мнений будет составлено и передано в комитет лесного хозяйства несколько вариантов развития Томилинского лесопарка. Например, лес могут оставить в первозданном виде, не проводя там никаких работ. Также жители могут выбрать вариант провести освещение и видеонаблюдение, а также плановую уборку аварийных деревьев и сухостоя. Кроме того, можно будет обустроить на уже имеющихся полянках без вырубки деревьев спортивные и детские площадки, сделать тропинки, а также вынести другие предложения

«В зависимости от итогов голосования будет полное завершение всех работ в лесопарке либо разработка проекта лесоразвития с дальнейшими общественными обсуждениями и поэтапной реализацией», - заключил Булгаков.