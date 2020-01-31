РИАМО - 31 янв. В Москве в районе Метрогородок началось строительство жилого дома по программе реновации жилфонда, на близлежащей территории высадят более 6 тысяч деревьев и кустарников, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации в районе Метрогородок по адресу Открытое шоссе, владение 30, земельный участок 1. В настоящее время в соответствии с оформленным ордером идут работы подготовительного периода: устройство бытового городка и временных дорог», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что строительные работы ведутся за пределами территории национального парка «Лосиный остров». Дом планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Он рассчитан на 924 квартиры, общая площадь которых составит 52,7 тысячи квадратных метров.

Для маломобильных граждан оборудуют шесть однокомнатных квартир. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

На первом этаже вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла будет сделан в один уровень с поверхностью земли. Мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и группа лифтов с визуальными и тактильными средствами информации предусмотрены в вестибюле жилой части жилого дома.

В новом доме будет автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, система охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Территорию около новостройки благоустроят, в рамках чего высадят 78 крупных деревьев – это лиственница, клен, липа, рябина, черемуха, а также более 6 тысяч цветущих кустарников. Также 254 дерева и 388 кустарников сохранят, пять деревьев и 264 кустарника пересадят.

Кроме того, будут обустроены детская игровая и спортивная площадки, а также площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной одноэтажной парковке предусмотрены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.