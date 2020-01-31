РИАМО - 31 янв. В городском округе Истра в Дедовском культурно-досуговом комплексе 1 февраля пройдет концерт «Феерия звука» в рамках детского музыкального абонемента Московской областной филармонии, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Концерт «Феерия звука» — третья программа детского музыкального абонемента Московской областной филармонии в этом сезоне», - говорится в сообщении.

На сцене выступят талантливые музыканты — солист Московской областной филармонии, лауреат престижных международных конкурсов, пианист-виртуоз Олег Калагуров и концертмейстер всемирно известного коллектива «Вивальди-оркестр» под управлением Светланы Безродной, лауреат международных конкурсов Юлия Балахонцева.

Калагуров и Балахонцева сыграют известные произведения классического репертуара. В программе прозвучат сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, а также джазовые композиции и лучшие образцы эстрадных произведений для юных слушателей.

Концерты государственного оркестра «Гусляры России» и квартета имени А.А. Алябьева уже прошли в рамках проекта. Заключительный концерт абонемента состоится 4 апреля 2020 года. Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» исполнит программу «Я и оркестр».