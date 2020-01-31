РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. В подмосковных Котельниках весной проведут компенсационную высадку деревьев, сообщил глава горокруга Андрей Булгаков.

В пятницу в ДК «Силикат» прошли общественные обсуждения концепции развития Томилинского лесопарка. На участке, переданном в бессрочное пользование спорткомплексу «Котельники», в декабре 2019 года началось обустройство бесплатного спортивного объекта – лыжной трассы в рамках проекта освоения лесов.

«Несколько деревьев у входа в лесопарк, которые были срублены в первый день работ, будут компенсированы высадкой в весеннее время. Помимо них, за все время проведения работ больше ни одного здорового дерева вырублено не было и не будет», - сказал Булгаков.

Он пояснил, что проект освоения лесного участка площадью 35,2 гектара в Томилинском лесопарке получил положительное заключение государственной экспертизы. Иные проекты и эскизы не проходили экспертизу и не являются официальными.

По словам Булгакова, обустройство лыжни предусматривает восстановление на территории лесопарка освещения и установку камер видеонаблюдения. Это делается для безопасности жителей и возможности пребывания там в темное время суток. Освещение было проведено с использованием уже имеющихся опор. Также обустроена входная группа в лесопарк.