РИАМО - 31 янв. Подмосковный театр «Русский балет» выступит 1 и 2 февраля на большой сцене концертного зала «Янтарь-холл» в Светлогорске Калининградской области и покажет лучшие спектакли своего репертуара, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«В первый вечер зрители увидят шедевр русской классики — балет Чайковского «Щелкунчик». Партию Маши в этом спектакле исполнит Алина Борисова, выпускница Красногорского хореографического училища, партию Принца-Щелкунчика — Ярослав Синицин, а партию Щелкунчика-игрушки исполнит лауреат международного конкурса Арутюн Аракелян», — говорится в сообщении.

Во второй вечер будет представлена балетная сюита на музыку Л. Минкуса «Дон Кихот» с заслуженным артистом России Михаилом Мартынюком в партии Базиля и лауреатом международного конкурса Сиори Фукудой в партии Китри.

Во втором отделении будет показан одноактный балет Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» с заслуженной артисткой Московской области Оксаной Гасниковой и ведущим солистом Владимиром Минеевым в главных партиях.