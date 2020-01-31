РИАМО - 31 янв. В Москве бывшие производственные здания типографии на Сущевском валу преобразуют в современный жилой комплекс, где сохранится дизайн исторической мозаики, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Мозаика на торце здания бывшей типографии «Детская книга» умело вписана проектировщиками в образ будущего комплекса. Раньше она была завешена рекламой, а теперь снова вернулось в городскую среду. В целом комплекс разнообразен, с большим перепадом высот и сможет послужить образцом качественной застройки», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что новый комплекс даст толчок к развитию городской среды в районе. Проект подразумевает редевелопмент существующих производственных зданий, а также строительство двух новых корпусов.

В ходе работ будет создана застройка высотой от пяти до 21 этажа, которая будет заполнена квартирами, апартаментами, офисами и общественными помещениями на первых этажах. Также в одном из новых корпусов предусмотрено размещение детского сада.

Дизайн фасадов отдельных корпусов выполнят в различных по пластике и цвету стиле, что придаст адресность каждой постройке. Терракотовые плиты и фибробетон будут использованы как материал отделки. Территорию ЖК благоустроят в едином стиле, а под всем комплексом расположат автостоянку.