РИАМО - 31 янв. В Подмосковье определили кураторов совместной закупки по обустройству и установке детских игровых площадок в округах региона по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Совещание по поводу проведения совместной закупки по обустройству и установке детских игровых площадок на территории Подмосковья провели 30 января в режиме видеоконференцсвязи с представителями округов региона в министерстве благоустройства Московской области.

«В ходе совещания определены шесть кураторов: округа Клин, Серпухов, Сергиево-Посадский, Одинцовский округ, Щелково и Балашиха», – говорится в сообщении.

Именно представители этих округов будут собирать предложения от организаций, осуществляющих деятельность в сфере обустройства и установки детских игровых площадок в рамках работы по подготовке совместных торгов с 1 февраля по 10 февраля.

В этом году на территории Подмосковья по губернаторской программе запланировали установку детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров.