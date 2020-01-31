РИАМО - 31 янв. Руководитель аналитического центра «Зекурион» Владимир Ульянов считает, что высказывание создателя мессенджера Telegram Павла Дурова об опасности при использовании WhatsApp не являются поводом для паники.

Ранее Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp. По его словам, это приложение оставляет резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются. Однако происходит это только в случае переустановки или смены смартфона. Дуров также отметил, что конфиденциальности пользователей могут угрожать бэкдоры – намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности.

«Для паники нет никаких поводов. Во-первых, слова автора популярной соцсети стоит воспринимать в контексте конкурентной борьбы между разными компаниями, выпускающими приложения для пользователей. Во-вторых, ни одна система, ни одна платформа или программа априори не могут быть защищены от ошибок на 100%», – заявил Ульянов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее СМИ сообщили, что телефон самого богатого человека в мире – владельца Amazon Джеффа Безоса – взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через мессенджер WhatsApp.