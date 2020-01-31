РИАМО - 31 янв. Стартовал прием заявок на участие во Всероссийской лаборатории для молодых драматургов «Чехов: Non-Fiction», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Лаборатория создана для объединения возможностей, ресурсов и усилий молодых драматургов, музея и театра в создании драматургических текстов, в том числе и для музейного пространства. Проект реализуется музеем-заповедником «Мелихово» на грант президента РФ.

«Лаборатория «Чехов: Non-Fiction» – это творческий эксперимент, направленный на поиск и раскрытие возможностей самых разных жанров, форм, методов и техник документального театра для исследования и популяризации культурного и исторического наследия на примере фигуры А.П. Чехова, жизни чеховских текстов и чеховского мифа», — говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Международный чеховский благотворительный фонд получил на конкурсной основе грант президента по направлению «поддержка проектов в области культуры и искусства». Проект будет реализован на территории музея-заповедника «Мелихово» в течение 2020 года.

Лаборатория призвана создать новые драматургические тексты о Чехове, чеховской эпохе, чеховском мифе, жизни чеховских текстов для постановки в самых разных жанрах, формах и техниках современного театра.

Принять участие в Лаборатории «Чехов: Non-Fiction» могут молодые драматурги России до 45 лет включительно.