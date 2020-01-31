РИАМО – 31 янв. Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в которой предложил помощь по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Газета.ru.

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что благодаря решительным мерам распространение эпидемии будет остановлено. Также он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления заразившимся.

На данный момент число заболевших достигло почти 9,7 тысячи человек. За день вирусом заразилось почти 2 тысячи человек, 213 погибли, вылечился 171 человек. Большинство зараженных, а именно более шести тысяч, — в провинции Хубэй, там погибло 204 человека из 213. Заболевшие, выявленные в 18 странах, – все прилетевшие из города Ухань. В пятницу первые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в России. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюменской области.

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