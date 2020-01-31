РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в пятницу подписал постановление о запрете работ на участке в Томилинском лесопарке, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в ДК «Силикат»прошли общественные обсуждения концепции развития Томилинского лесопарка.

«В постановлении говорится о том, что нужно запретить производство каких-либо работ в Томилинском лесопарке в отношении земельного участка, который находится в бессрочном пользовании спорткомплекса «Котельники». Также нужно провести сбор предложений и пожеланий от жителей городского округа Котельники по развитию Томилинского лесопарка», - сказал Булгаков.

Он добавил, что в постановлении также указан пункт о том, что надо вынести на коллегиальное обсуждение в совет депутатов представленные предложения от жителей.

«Любые действия и работы в отношении Томилинского лесопарка будут производиться только после личного согласования со мной и опубликования этой информации на официальном сайте администрации», - заключил Булгаков.