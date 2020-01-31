РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. В подмосковных Котельниках именную стипендию главы округа Андрея Булгакова получат 20 одаренных студентов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Глава городского округа Котельники Андрей Булгаков утвердил выплату именных стипендий для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области образования, культуры, искусства и спорта в 2019-2020 учебном году. Ее получат 20 одаренных детей»,- говорится в сообщении.

Выплата составит 1 тысяча рублей в месяц, и получать ее дети будут в течение девяти месяцев. Все они- победители и участники олимпиад, фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и мероприятий, которые проводятся не только в Котельниках, но и масштабах Московской области и Российской Федерации.