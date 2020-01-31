РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. В Центральной библиотеке подмосковных Котельников открылась студия для записи видеопортретов в рамках акции «Про Героя», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу, за 100 дней до 9 мая, во всех библиотеках Московской области, 12 государственных музеях и в открытой студии телекомпании «360» в доме правительства Московской области стартовала акция «Про Героя».

«В центральной библиотеке Котельников открылась видеозона для записи историй о своих родных, воевавших на фронтах или работавших в тылу во время Великой Отечественной войны. Студия ждет всех желающих рассказать о подвиге родных по будням с 11:30 до 13:00 и с 16:30 до 18:00», - говорится в сообщении.

Видеопортреты будут увековечены на интерактивном панорамном экране в мемориальном зале нового Музейного комплекса «Зоя». Подробную информацию можно узнать на сайте акции: прогероя.рф.