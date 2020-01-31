РИАМО - 31 янв. МВД России предлагает внести коррективы в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ и не привлекать к уголовной ответственности медицинских работников за утрату наркосодержащих препаратов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Законопроект разрабатывается во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске в октябре 2019 года.

«Законопроектом предлагается исключить избыточное уголовное преследование лиц, в чьи обязанности входит соблюдение правил оборота наркотических средств, <…> допустивших их утрату, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты, как деяний, не обладающих высокой степенью общественной опасности», – говорится в материале.

В настоящее время ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ предусмотрена статьей 228.2 УК РФ.

«Нередко утрата наркотических средств или психотропных веществ, например, медицинскими или фармацевтическими работниками связана с недобросовестным исполнением ими своих служебных обязанностей и не всегда влечет за собой попадание таких веществ в незаконный оборот», – отмечается в сообщении.