РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Бодибилдер Денис Шпигель провел спортивный мастер-класс для школьников из Люберец, а также рассказал им о правильном питании, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

Мастер-класс прошел в пятницу в школе №48 поселка Малаховка городского округа Люберцы. Его провел спортсмен, входящий в топ-6 бодибилдеров России, член правления общественной организации «РосМолСпорт Московской области» Денис Шпигель

«Бодибилдер показал школьникам, как правильно выполнять разминку и основные упражнения на все группы мышц, рассказал об ошибках, с которыми чаще всего сталкиваются новички. Не обошел своим вниманием и правильное питание», - говорится в сообщении.

По словам Шпигеля, он начинает завтрак с каши, одного банана и десяти яиц, из которых съедает только два желтка. Ест спортсмен несколько раз в день, в рационе много белка, на перекус обычно выбирает яблоко.

Завершился мастер-класс каскадерским номером, во время, которого председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян сломал о плечо Шпигеля два деревянных черенка от лопаты.