РИАМО - 31 янв. Два детских сада для 400 малышей откроют в Щербинке новой Москвы в текущем квартале 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«До конца года – (планируем – ред.) достроить школу на 550 мест. И начали строить два корпуса школы на улице Местечко Барыши, которая примет сразу 1100 учеников. Это большая стройка, поэтому сдачу запланировали на 2022 год», – написал Собянин в «ВКонтакте».

Перечисленные объекты возводятся за счет города, однако многие социальные объекты в новой Москве взяли на себя инвесторы.

Так, до начала нового учебного года они обещают сдать в ТиНАО девять школ и садиков, включая школу для 1,3 тысячи учеников в поселении Сосенское.

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