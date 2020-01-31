РИАМО – 31 янв. Министерство здравоохранения России разработало для граждан памятку по новому коронавирусу 2019-nCoV, сообщает kp.ru.

В памятке доступно изложено все, что нужно знать о новом заболевании.

«Заболевание передается воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком. У зараженного повышается температура тела, утомляемость, боль в горле, мышцах и бледность. Все это сопровождается чиханием, кашлем, ознобом и заложенностью носа», – говорится в материале.

При любом из данных симптомов нужно обращаться к медикам. Самолечение исключается, так как чревато осложнениями вплоть до сепсиса, отита, пневмонии и миокардита.

Для профилактики нужно чаще мыть руки, носить медицинские маски, избегать массовых мероприятий и близких контактов с людьми, которые выглядят больными.

В пятницу первые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в России. Заболевшие граждане Китая находятся в Забайкалье и Тюменской области.

На данный момент число заболевших достигло почти 9,7 тысячи человек. За день вирусом заразилось почти 2 тысячи человек, 213 погибли. Вылечился 171 человек.

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