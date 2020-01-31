РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Начальник управления МВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Артур Озеров и председатель общественного совета при УМВД России Вячеслав Попов наградили коллектив «РИАМО в Подольске» благодарственным письмом.

31 января в здании полиции прошло заседание общественного совета при УМВД России по городскому округу Подольск. На нем председатель общественного совета подвел итоги работы за IV квартал 2019 года. Общественник и отец Героя России Александра Монетова Геннадий Монетов рассказал о патриотическом воспитании молодого поколения.

Озеров вручил благодарственное письмо руководителю корпункта «РИАМО в Подольске» Галине Добрыниной и корреспонденту Виктории Моисеевой за информационное содействие и поддержание положительного образа органов внутренних дел в СМИ.

Также в этот день прошло награждение и других СМИ, освещавших деятельность УМВД России по городскому округу Подольск.