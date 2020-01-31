РИАМО - 31 янв. В Московском Губернском театре 13 и 26 февраля пройдут премьерные показы поэтического кабаре «Серебряное зеркало», которое напомнит об известных произведениях поэтесс Серебряного века русской поэзии, сообщила журналистам в пятницу режиссер кабаре Ольга Матвеева.

«Идея сделать спектакль только для актрис принадлежит Сергею Безрукову (художественному руководителю театра - ред.). Он очень хотел, чтобы наши девушки прозвучали, потому что в драматургии, как правило, больше мужчин», – сказала Матвеева.

В спектакле прозвучат стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Веры Инбер и других поэтесс Серебряного века.

«Выбор авторов – это моя идея. Когда говорят о женской поэзии Серебряного века, конечно, то все знают Ахматову и Цветаеву. А это громадный пласт абсолютно неизвестной поэзии. Мне кажется, это наша гражданская позиция, чтобы эти имена прозвучали», – добавила Матвеева.

Поэтическое кабаре – это новый формат для Московского Губернского театра. Он предполагает общение актеров и зрителей не через сцену, а в камерной обстановке. Зрители будут размещаться за небольшими столиками в фойе второго этажа театра. Это позволит присутствующим стать непосредственными участниками перформанса.