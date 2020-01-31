РИАМО - 31 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли нарушения ветеринарных правил в работе ООО «Колхоз Гжельский» в Раменском округе, говорится в сообщении.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», «Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» и «Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», - отмечается в материале.

Колхоз «Гжельский» из-за этого оштрафовали на 10 тысяч рублей, руководству выдали предписание.