РИАМО - 1 фев. Всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Золотая лира» состоится в субботу во Фрязине при поддержке министерства культуры Московской области, администрации городского округа Фрязино и Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Самому молодому исполнителю – шесть лет. Самому старшему - 23. Среди участников – ученики музыкальных школ и студенты консерваторий. И для них орган – одинаково послушный инструмент», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что такие органные конкурсы проходят в Видном и Красногорске. Чтобы ребятам было на чем учиться, по нацпроекту «Культура» закупаются новые музыкальные инструменты — в том числе и органы.

С 2013 года был запущен этот творческий проект. В 2020 году приезжают и студенты музыкальных училищ из Москвы, Красногорска, Королева, Фрязина, Санкт-Петербурга.

Высокопрофессиональное жюри оценит выступления участников фестиваля-конкурса «Золотая лира». В его состав входят преподаватели Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, выдающиеся музыкальные деятели, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

В этом году Всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Золотая лира» вошел в перечень основных творческих мероприятий министерства культуры Московской области на 2020 год.